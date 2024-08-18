Рекрутеры назвали «РГ» самые необычные вакансии августа

Крупная инвестиционно-девелоперская компания ищет дизайнера счастья на Бали. Кандидат должен быть магистром душевного спокойствия и хранителем гармонии, понимать, что счастье в деталях, и знать, как каждый день превращать в праздник. В обязанности будет входить уход за пальмами и кокосами на территории вилл, хранение и охлаждение свежих кокосов, создание условия для беззаботного отдыха гостей, проведение времени с гостями, организация сюрпризов, украшение вилл свежими цветами и создание особенных моментов. Каждый день необходимо будет начинать с медитации и йоги вместе с гостями, встречать рассветы и провожать закаты с гостями на рисовых террасах.