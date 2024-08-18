Рекрутеры назвали «РГ» самые необычные вакансии августа

Найти интересную незаурядную работу совсем не сложно. «Российская газета» при помощи порталов Hh.ru и «Авито Работа» подготовила подборку самых необычных вакансий августа.
Итак, на hh.ru ищут онлайн-экскурсовода по Индии, Германии и Франции в проект «Московское Долголетие». В обязанности будет входить ведение экскурсий через ZOOM. Гиду предстоит готовить слайды о стране и рассказывать про здания, картины, обычаи, улицы и про все, чем она славится. От кандидата требуется наличие аккредитации. Зарплата — от 24 тыс. рублей на руки.
На этом же сайте агентство элитной недвижимости ищет искателя сокровищ. Работнику нужно быть «исследователем параллельных миров» (уметь отыскать лучшую локацию для жизни и отдыха на карте Москвы), «мастером по контролю за сном» (уметь выбрать место, где будут себя комфортно чувствовать и «жаворонки», и «совы»), «директором по исследованию человеческих привычек» (знать всё про удобные локации в городе) и «менеджером смеха» (управлять положительными эмоциями). Зарплата — от 300 тыс. рублей.
Крупная инвестиционно-девелоперская компания ищет дизайнера счастья на Бали. Кандидат должен быть магистром душевного спокойствия и хранителем гармонии, понимать, что счастье в деталях, и знать, как каждый день превращать в праздник. В обязанности будет входить уход за пальмами и кокосами на территории вилл, хранение и охлаждение свежих кокосов, создание условия для беззаботного отдыха гостей, проведение времени с гостями, организация сюрпризов, украшение вилл свежими цветами и создание особенных моментов. Каждый день необходимо будет начинать с медитации и йоги вместе с гостями, встречать рассветы и провожать закаты с гостями на рисовых террасах.
Одно из крупнейших предприятий российского рынка напитков из Пензы ищет дегустатора алкогольных и безалкогольных напитков. Работнику нужно будет организовывать и проводить дегустации продукции, проводить оценки свойств напитков, сравнивать выпускаемую продукцию с контрольными образцами, составлять подробную отчётность по результатам выполненной работы и контролировать качество продукции. Зарплата для каждой из вакансий — до 40 тыс. рублей на руки.
Крупнейший официальный дилер ПАО «КАМАЗ» ищет повелителя коробок. Работодатель сообщает, что магический склад класса А оснащён лучшим магическим оборудованием, в нём есть своя система климата. В обязанностях работника — трансгрессирование (разгрузка/ погрузка) магических предметов (товарно-материальных ценностей) и участие в проведении их инвентаризации. Если у будущего мага нет опыта работы, то его всему обучат. Зарплата — от 50 тыс. рублей на руки.
Также на hh.ru есть вакансия уничтожителя электроники. Работнику будет необходимо крушить, ломать, раскручивать тысячи единиц электроники размером от пульта до многофункциональных офисных устройств. Работодатель также предлагает возможность взять понравившуюся технику домой на дружественных условиях. Зарплата — от 55 тыс. до 65 тыс. рублей на руки.
На «Авито Работа» тоже немало необычных вакансий. Например, наставник-обниматель в сеть мультиспортивных клубов в Тамбове. Причем опыт работы необязателен. Необычному тренеру, готовому оказать моральную поддержку своим подопечным в процессе обучения, будут платить до 50 тыс. рублей в месяц. От кандидата требуется наличие опыта работы в качестве педагога, наставника, коммуникaбельность, стpeссоуcтoйчивоcть и тaктичнoсть, а также понимание и желание изучать передовые методики обучения детей.
В Москве ищут котоняню в специализированный отель для кошек. Платить специалисту готовы до 40 тыс. рублей в месяц при сменном графике 3/3. В его обязанности входит уборка в номерах у кошек, кормление животных по расписанию; уход (расчесывание шерсти, протирание глазок) и игры с котами. Работодатель готов обучать сотрудника всем необходимым навыкам и предложить возможности для карьерного роста.
В Анапе нужен аниматор-фридайвер — профессиональный артист, выступающий под водой в шоу русалок. Работодатель готов платить ему до 2 500 рублей за смену. Компания ищет молодого сотрудника 18−30 лет с отличной спортивной подготовкой, приветствуется умение выполнять различные элементы на воде. Работодатель готов предоставить проживание и возможность сменного графика работы. Вакансия открыта с июня по октябрь.
Еще интересная вакансия — потерявшийся флорист. В Красноярском крае дружный коллектив цветочного магазина ищeт необычного помощника-флоpиcтa. Ему готовы платить зарплату от 30 тыс. рублей в месяц при со сменным графике работы. Его обязанности — оперативный прием товаров на месте, оформление витрины, работа с цветами, составление букетов и композиций на заказ. Работодатель обучит всем навыкам, окажет поддержку и содействие в развитии молодых специалистов.