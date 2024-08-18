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Потепление ожидается в воскресенье на Южном Урале

В воскресенье, 18 августа, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами кратковременные дожди.

Сейчас в Олбани: +20° 3 м/с 92% 752 мм рт. ст. +18°

В воскресенье, 18 августа, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов. Ветер западный, северо-западный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса. Ветер западный, северо-западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 18 августа, у Дарьи, Евдокии, Ефима, Ивана, Кристины, Максимилиана, Марии, Нонны, Симона и Христины.

Между прочим, 18 августа 2024 года отмечают день Евстигнея Житника. Согласно народным приметам, сегодня нельзя оставлять открытыми сковородки и кастрюли. Дело в том, что пища быстро испортится и ее придется выбросить.