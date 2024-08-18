На Земле происходит магнитная буря, в моменте она достигла уровня G3

Ранее сообщалось, что ученые зарегистрировали пять мощных вспышек на Солнце 14 августа, одна из них была высочайшего класса Х.
Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Метеозависимым следует придерживаться рекомендаций лечащего врача относительно приема назначенных препаратов.
«После 18 часов в субботу (время московское) индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил шесть единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1. Далее возмущения геомагнитного поля нарастали и в 20 часов 46 минут магнитная буря стала сильной, класса G3», — комментирует ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Леус также отметил, что магнитная буря, по прогнозам, продлится как минимум до полудня воскресенья. Она будет колебаться от сильной до слабой.