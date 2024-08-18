До +30 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье 18 августа

— По области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Местами в западных и северо-западных районах пройдут кратковременные дожди. В Тайшетском и Чунском районах местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный, юго-восточный 4−9 м/с, местами порывы могут достигать до 14 м/с. При грозах северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха прогреется до +27,+32 градусов, при облачной погоде до +19,+24 градусов, — говорится в сообщении.