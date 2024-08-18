Приметы на день Евстигнея Житника: что нельзя делать 18 августа 2024 года

В воскресенье, 18 августа, отмечается народный праздник — Евстигней Житник. В церковном календаре — день памяти святого Евсигния (Евстигнея).
Что можно делать 18 августа:
- яйца сегодня можно было есть только вареными или жаренными;
- в огородах продолжался сбор урожая. Например, сегодня приходила очередь убирать лук и чеснок. Причем собранные связки развешивали по дому — по поверьям, это помогало очистить дом от нечистой силы или болезней;
Что нельзя делать 18 августа:
- есть пшеничный хлеб;
- есть сырые яйца, а также использовать их при замесе теста. Считалось, что в сырых яйцах сегодня могут прятаться злые силы;
- рассказывать кому-либо о своих мечтах или свои секреты;
- хвалиться достижениями;
Народные приметы:
- лениться — к финансовым проблемам;
- съесть пшеничный хлеб — к зависти;
- облака низко — к хорошему урожаю грибов;
- черви на поверхность выползают — к ненастью.