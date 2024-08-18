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Приметы на день Евстигнея Житника: что нельзя делать 18 августа 2024 года

В воскресенье, 18 августа, отмечается народный праздник — Евстигней Житник.

В воскресенье, 18 августа, отмечается народный праздник — Евстигней Житник. В церковном календаре — день памяти святого Евсигния (Евстигнея).

Что можно делать 18 августа:

  • яйца сегодня можно было есть только вареными или жаренными;
  • в огородах продолжался сбор урожая. Например, сегодня приходила очередь убирать лук и чеснок. Причем собранные связки развешивали по дому — по поверьям, это помогало очистить дом от нечистой силы или болезней;

Что нельзя делать 18 августа:

  • есть пшеничный хлеб;
  • есть сырые яйца, а также использовать их при замесе теста. Считалось, что в сырых яйцах сегодня могут прятаться злые силы;
  • рассказывать кому-либо о своих мечтах или свои секреты;
  • хвалиться достижениями;

Народные приметы:

  • лениться — к финансовым проблемам;
  • съесть пшеничный хлеб — к зависти;
  • облака низко — к хорошему урожаю грибов;
  • черви на поверхность выползают — к ненастью.