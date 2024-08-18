Новые автобусы, трамваи и электробусы создали конкуренцию личному транспорту

Парк общественного транспорта в регионах активно обновляется и все больше среди новых поставок — электробусы, для которых устанавливают специальные зарядные станции.
В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионы поставлено более пяти тысяч автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов. До конца года планируется обновить 7,4 тысячи единиц подвижного состава в 64 регионах.
На дорогах Новосибирской области появились 23 необычных троллейбуса марки «Горожанин». У них нет «рогов», передающих энергию от контактной сети в электродвигатель. Такой транспорт может продолжать движение за счет аккумулятора, что позволит вывести маршруты за пределы контактной сети. Еще 26 таких троллейбусов начнут возить пассажиров в октябре. Они уже поступили в регион и сейчас проходят техническое дооснащение.
Эти машины отличается большой вместимостью, в салоне есть возможность зарядки мобильных устройств, установлена система климат-контроля, удобные сиденья и информационные табло. При помощи наружной системы видеоконтроля водитель может наблюдать за посадкой и высадкой пассажиров, отслеживать ситуацию на дороге. Откидная площадка позволяет маломобильным жителям попасть в салон без посторонней помощи.
Новые троллейбусы связали удаленные точки Новосибирска. «Мы соединили далекий от центра города автовокзал с ближайшей станцией метро, благодаря чему добраться до него стало быстрее и проще», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
В Томске в середине июня на линию вышли пять новых трамваев. За месяц по маршруту от станции Восточной до микрорайона Черемошники они перевезли более 90 тысяч пассажиров.
Современные трамвайные вагоны произведены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Их главная особенность — низкий пол. Вместимость −170 человек, сидячих мест — 32. Для удобства пассажиров в вагонах предусмотрены бесконтактные валидаторы, места для зарядки смартфонов, информационные доски и даже Wi-Fi-зона. Для комфорта в любых погодных условиях работает система кондиционирования воздуха, а для безопасности — система видеонаблюдения.
Поступает новый транспорт и в Самарскую область: он работает уже в пяти городах и 13 районах. А на 10 маршрутах Севастополя появились 18 современных автобусов марки ЛиАЗ. Они работают как на городских, так и на пригородных маршрутах.
«В Севастополе растет пассажиропоток, и чтобы с ним справиться, нужны автобусы большой вместимости, — рассказал губернатор Михаил Развожаев. — Лично осмотрел новый транспорт и с удовольствием прокатился вместе с коллегами по центральному кольцу. Просторный и удобный салон. Автобус низкопольный, это очень важно для пассажиров с колясками и для пожилых людей».
Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ:
— Мы продолжаем развивать комфортную среду, где поездка на общественном транспорте не уступает передвижению на личном автомобиле и является предпочтительным выбором для жителей.
За счет новых поставок наземного транспорта в регионах увеличивается количество маршрутов, а люди быстрее и с комфортом добираются до работы, учебы и других нужных мест. Безусловно, это делает граждан более мобильными, а значит, и более активными участниками жизни своих городов и всей страны.
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