Новые автобусы, трамваи и электробусы создали конкуренцию личному транспорту

На дорогах Новосибирской области появились 23 необычных троллейбуса марки «Горожанин». У них нет «рогов», передающих энергию от контактной сети в электродвигатель. Такой транспорт может продолжать движение за счет аккумулятора, что позволит вывести маршруты за пределы контактной сети. Еще 26 таких троллейбусов начнут возить пассажиров в октябре. Они уже поступили в регион и сейчас проходят техническое дооснащение.