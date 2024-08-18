Ограничено движение по улице Павлодарской в Алматы

Частичное ограничение движения для автотранспорта по улице Павлодарской в Жетысуском районе Алматы от дома № 136 до улицы Макатаева в обоих направлениях, введенное на прошлой неделе из-за реконструкции местных теплосетей, продлили до 00:00 часов 26 августа (понедельник). Подача горячего водоснабжения потребителям в период проведения реконструкции сохранена.