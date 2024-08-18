Ограничено движение по улице Павлодарской в Алматы

Частичное ограничение движения для автотранспорта по улице Павлодарской в Жетысуском районе Алматы от дома № 136 до улицы Макатаева в обоих направлениях, введенное на прошлой неделе из-за реконструкции местных теплосетей, продлили до 00:00 часов 26 августа (понедельник). Подача горячего водоснабжения потребителям в период проведения реконструкции сохранена.
Дополнительное время необходимо подрядной организации, ведущей строительно-монтажные работы на указанном объекте, для соблюдения всех технологических особенностей реализации проекта реконструкции теплотрассы. Ранее сообщалось, что проезд на данном участке будет закрыт до 12:00 ч. 19 августа.
Временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода протяженностью 2 тыс. 135 метров, введённого в эксплуатацию 43 года назад (в 1981 году), проходящего под проезжей частью указанной городской территории.