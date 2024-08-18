Верующие готовятся отметить один из 12 главных праздников: инструкция на 18 августа

Сегодня — особый день, который готовит верующих к одному из главных христианских праздников.
Крупные праздники, такие как Пасха, Троица и Рождество, церковь празднует в течение нескольких дней. Зачастую у них есть периоды предпразднества, попразднества и отдания.
Почему праздник называется Преображением Христа? За сорок дней до своего распятия Христос с тремя учениками — Петром, Иаковым и Иоанном — отправился на север Израиля, в Галлилею. Там во время молитвы и произошло преображение: «И просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет», а после на учеников спустилось белое облако и раздался глас Божий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте». Пораженные ученики упали на землю перед своим учителем, но он поднял их и попросил не рассказывать никому об увиденном чуде до того момента, пока он не воскреснет из мертвых.
Смысл праздника. Праздновать Преображение Господне христиане начали с IV века, когда Елена, мать императора Константина Великого, построила на горе Фавор храм в честь этого чуда, а спустя век праздник стал широко отмечаться на всем христианском Востоке. Считается, что Иисус явил ученикам свою божественную природу для того, чтобы в час испытаний они не дрогнули и не поколебались в своей вере.
Это чудо показало, какое преображение ждет человека в Царствии Небесном. А церковь в этот день призывает прихожан к духовному преображению.
Чего не стоит делать? 18 августа выпадает на двухнедельный Успенский пост. Нужно воздержаться от приема в пищу молочных продуктов, мяса и яиц. Рыба также находится под запретом. Тяжелую работу можно отложить на другой день. Послабление будет непосредственно в день праздника, 19 августа, когда допускается съесть немного рыбы и выпить бокал вина.
Что можно делать? В предпразднество, как и в основной праздник Преображения Господня, принято ходить в храм. На Преображение каждый желающий может освятить яблоки, чтобы использовать их в приготовлении пирогов, компота или варенья. Существует также традиция в этот день встречать осень. Люди выходили вечером в поле и провожали уходящее солнце.
Приметы. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться и утолщаться, то следует ожидать дождя или перемены погоды. Если день выдался солнечным — первый месяц зимы будет теплым. Если вода в реке необычно чистая — будет дождь.
Народное название праздника — Яблочный Спас. Это второй летний Спас. В этот день принято освящать яблоки в храмах, прежде всего — новый собранный урожай. Из яблок традиционно готовят пироги, варят варенье и угощают близких, а также раздают нуждающимся.