Верующие готовятся отметить один из 12 главных праздников: инструкция на 18 августа

Почему праздник называется Преображением Христа? За сорок дней до своего распятия Христос с тремя учениками — Петром, Иаковым и Иоанном — отправился на север Израиля, в Галлилею. Там во время молитвы и произошло преображение: «И просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет», а после на учеников спустилось белое облако и раздался глас Божий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте». Пораженные ученики упали на землю перед своим учителем, но он поднял их и попросил не рассказывать никому об увиденном чуде до того момента, пока он не воскреснет из мертвых.