Глава СК России поручил завести уголовное дело из-за недостроенной школы в Тулунском районе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за долгого строительства школы в Тулунском районе. Об этом сообщает СУ СКР по Иркутской области со ссылкой на пресс-службу федерального государственного органа.
— В 2019 году прежнее здание школы в деревне Евдокимова было разрушено паводками. Несмотря на то, что из бюджета была выделена крупная сумма на строительство нового здания, сроки его возведения переносятся уже более четырех лет. Родители вынуждены возить своих детей в школы, расположенные в других населенных пунктах, — говорится в сообщении.
Ранее областной следком уже проводил процессуальную проверку по данному факту. Александр Бастрыкин дал указание завести уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.