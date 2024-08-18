Глава СК России поручил завести уголовное дело из-за недостроенной школы в Тулунском районе

— В 2019 году прежнее здание школы в деревне Евдокимова было разрушено паводками. Несмотря на то, что из бюджета была выделена крупная сумма на строительство нового здания, сроки его возведения переносятся уже более четырех лет. Родители вынуждены возить своих детей в школы, расположенные в других населенных пунктах, — говорится в сообщении.