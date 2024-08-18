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Более 805 кг семян лесных растений высадили в лесопитомниках Иркутской области

Посев семян в лесных питомниках произведен на площади 13,77 гектаров.

Источник: Комсомольская правда

С начала этого года в лесных питомниках Иркутской области высадили 805,1 кг семян лесных растений. В том числе 788,4 кг семян сосны и 0,5 кг лиственницы сибирской. Из высеянных семян будет выращено около 8,7 млн штук сеянцев молодых деревьев. Посев семян в лесных питомниках произведен уже на площади 13,77 гектаров при запланированных 14 гектарах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

— Уточнение выполненных объемов по выращиванию посадочного материала в лесопитомниках области, определение качественного состояния сеянцев, их соответствия действующим стандартам и техническим условиям, а также назначение мероприятий по улучшению состояния лесных питомников будет проводиться осенью, — говорится в сообщении.

В настоящий момент в регионе действует 63 лесопитомника. В государственном Мегетском региональном центре лесовосстановления произведен высев семян на общей площади 2,05 га. Среди них, в теплицах для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой — 0,47 га.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за недостроенной школы в Тулунском районе. Сроки возведения нового здания переносятся уже больше четырех лет.