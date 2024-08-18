Более 805 кг семян лесных растений высадили в лесопитомниках Иркутской области

С начала этого года в лесных питомниках Иркутской области высадили 805,1 кг семян лесных растений. В том числе 788,4 кг семян сосны и 0,5 кг лиственницы сибирской. Из высеянных семян будет выращено около 8,7 млн штук сеянцев молодых деревьев. Посев семян в лесных питомниках произведен уже на площади 13,77 гектаров при запланированных 14 гектарах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.