Telegraph: в Британии могут приравнять женоненавистничество к терроризму

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер поручила пересмотреть текущую стратегию борьбы с экстремизмом, что, как предполагается, поможет оперативно устранить существующие недостатки в государственной политике.
Журналисты связывают эту инициативу с растущими опасениями, что влиятельные личности, придерживающиеся женоненавистнических взглядов, распространяют эти идеи среди подростков в интернете.
В рамках пересмотра будет изучен вопрос о том, как бороться с насилием в отношении женщин и девочек наравне с исламистским и ультраправым экстремизмом. Авторы статьи отмечают, что крайние формы мизогинии могут впервые быть приравнены к терроризму.
Если инициатива будет одобрена, учителей могут обязать сообщать о случаях крайней мизогинии среди учеников в программу Prevent, которая занимается мониторингом и предотвращением радикализации.
Ожидается, что пересмотр стратегии завершится осенью и станет основой для новой программы противодействия экстремизму, которую Министерство внутренних дел планирует представить в начале следующего года.
Ранее в Госдуме РФ призвали признать движение чайлдфри экстремистским.