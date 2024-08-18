Telegraph: в Британии могут приравнять женоненавистничество к терроризму

В рамках пересмотра будет изучен вопрос о том, как бороться с насилием в отношении женщин и девочек наравне с исламистским и ультраправым экстремизмом. Авторы статьи отмечают, что крайние формы мизогинии могут впервые быть приравнены к терроризму.