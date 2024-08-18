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Telegraph: в Британии могут приравнять женоненавистничество к терроризму

Британские власти рассматривают возможность пересмотра стратегии борьбы с экстремизмом, чтобы включить в нее меры противодействия мизогинии, приравняв её к терроризму. Об этом сообщает газета Telegraph.

Источник: AP 2023

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер поручила пересмотреть текущую стратегию борьбы с экстремизмом, что, как предполагается, поможет оперативно устранить существующие недостатки в государственной политике.

Журналисты связывают эту инициативу с растущими опасениями, что влиятельные личности, придерживающиеся женоненавистнических взглядов, распространяют эти идеи среди подростков в интернете.

В рамках пересмотра будет изучен вопрос о том, как бороться с насилием в отношении женщин и девочек наравне с исламистским и ультраправым экстремизмом. Авторы статьи отмечают, что крайние формы мизогинии могут впервые быть приравнены к терроризму.

Если инициатива будет одобрена, учителей могут обязать сообщать о случаях крайней мизогинии среди учеников в программу Prevent, которая занимается мониторингом и предотвращением радикализации.

Ожидается, что пересмотр стратегии завершится осенью и станет основой для новой программы противодействия экстремизму, которую Министерство внутренних дел планирует представить в начале следующего года.

Ранее в Госдуме РФ призвали признать движение чайлдфри экстремистским.

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