В Прикамье пройден пик дождливой погоды

Метеорологи сообщили жителям Пермского края хорошую новость.
— Пик холодной и дождливой погоды пройден! — констатировали синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сегодня в воскресенье, 18 августа, кратковременные дожди еще возможны, но будут и прояснения. Воздух в Перми прогреется до +18 градусов, по краю будет +17…+19 градусов, что неплохо для августа. Самая благоприятная погодка для похода за грибами!
Следующая неделя обещает быть сравнительно теплой и более сухой, чем предыдущие. Дневная температура в Перми, по прогнозам Гидрометцентра, будет держаться в диапазоне +17…+20 градусов.
Водителей предупреждают, что из-за влажного воздуха при слабом ветре по утрам возможны туманы.