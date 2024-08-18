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В Прикамье пройден пик дождливой погоды

Синоптики рассказали, когда в Пермском крае наладится погода.

Сейчас в Олбани: +24° 3 м/с 69% 750 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

Метеорологи сообщили жителям Пермского края хорошую новость.

— Пик холодной и дождливой погоды пройден! — констатировали синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня в воскресенье, 18 августа, кратковременные дожди еще возможны, но будут и прояснения. Воздух в Перми прогреется до +18 градусов, по краю будет +17…+19 градусов, что неплохо для августа. Самая благоприятная погодка для похода за грибами!

Следующая неделя обещает быть сравнительно теплой и более сухой, чем предыдущие. Дневная температура в Перми, по прогнозам Гидрометцентра, будет держаться в диапазоне +17…+20 градусов.

Водителей предупреждают, что из-за влажного воздуха при слабом ветре по утрам возможны туманы.