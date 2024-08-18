В Прикамье пройден пик дождливой погоды

Сегодня в воскресенье, 18 августа, кратковременные дожди еще возможны, но будут и прояснения. Воздух в Перми прогреется до +18 градусов, по краю будет +17…+19 градусов, что неплохо для августа. Самая благоприятная погодка для похода за грибами!