Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие три дня

Дожди в Башкирии не прекратятся в ближайшие три дня. Об сообщают синоптики Башгидромета.
Так, в воскресенье, 18 августа, днем в отдельных районах прогнозируют грозу, при которой будет сильный порывистый ветер. Температура воздуха днем составит +17,+22°.
В понедельник, 19 августа, ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах будут идти грозы. Температура воздуха ночью будет +9,+14°, днем +17,+22°.
Во вторник, 20 августа, местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +18,+23°.