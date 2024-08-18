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Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие три дня

Прогноз оказался неутешительным.

Сейчас в Олбани: +20° 3 м/с 92% 752 мм рт. ст. +18°

Дожди в Башкирии не прекратятся в ближайшие три дня. Об сообщают синоптики Башгидромета.

Так, в воскресенье, 18 августа, днем в отдельных районах прогнозируют грозу, при которой будет сильный порывистый ветер. Температура воздуха днем составит +17,+22°.

В понедельник, 19 августа, ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах будут идти грозы. Температура воздуха ночью будет +9,+14°, днем +17,+22°.

Во вторник, 20 августа, местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +18,+23°.