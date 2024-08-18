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В Башкирии пенсионерка отдала мошенникам 5 млн рублей

В Туймазах мошенники выманили у пенсионерки более 5 млн рублей.

Источник: Башинформ

65-летней женщине позвонил мужчина, представился сотрудником правоохранительной структуры. Он сообщил, что неизвестные оформили на ее имя кредиты. Чтобы предотвратить мошенничество, по классике жанра, необходимо незамедлительно переоформить «зеркальные» кредиты и перевести все деньги на безопасный счет. Пенсионерка поверила аферистам и оформила в банке кредит, так же у нее были сбережения от продажи квартиры. В итоге женщина перевела на продиктованные звонившими счета более 5 миллионов рублей.

А когда поняла, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.