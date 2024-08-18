Сквер вместо ЖК создали в Астане

На территории провели установку современных малых архитектурных сооружений и опор освещения, укладку брусчатого покрытия, асфальтирование дороги. Помимо этого, для маленьких астанчан была открыта детская площадка. В сквере провели озеленение и высадили деревья.
«Вместо высокого жилого комплекса появился красивый сквер с детской площадкой, где уже с 10 утра большое количество детей активно проводит свое время. Это результат долгого труда и самое главное, что таких примеров становится все больше. В прошлом году было сильное противостояние и общественные слушания. Но при активном участии жителей появился сквер и другие социальные объекты».
В рамках мероприятия аким района Алматы Максат Саматулы, депутат маслихата Владислав Сергеев совместно с местными жителями провели посадку деревьев. Для развлечения детей были приглашены аниматоры.
«Мы ждали этого места очень долго, справедливость для нас восторжествовала. Мы надеялись, что данное место выровняют, но благодаря акимату и нашим активным жителям здесь появился сквер. Наши дети стали свидетелями всего этого процесса. Я думаю, теперь они самостоятельно будут ухаживать и следить за данным сквером, для юного поколения это большой процесс воспитания».
Проект обещает скрасить досуг, как взрослых, так и маленьких жителей района.