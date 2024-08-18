Сквер вместо ЖК создали в Астане

«Мы ждали этого места очень долго, справедливость для нас восторжествовала. Мы надеялись, что данное место выровняют, но благодаря акимату и нашим активным жителям здесь появился сквер. Наши дети стали свидетелями всего этого процесса. Я думаю, теперь они самостоятельно будут ухаживать и следить за данным сквером, для юного поколения это большой процесс воспитания».