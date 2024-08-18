Глава СК России поручил провести проверку из-за организованной мигрантами торговли в Иркутске

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава ведомства также заинтересовался долгим строительством школы в Тулунском районе. Несмотря на выделение средств из бюджета, сроки возведения нового здания переносятся уже более четырех лет. Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.