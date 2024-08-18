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Глава СК России поручил провести проверку из-за организованной мигрантами торговли в Иркутске

Александр Бастрыкин потребовал организовать проверку о нарушении общественного порядка.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о нарушении общественного порядка в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

— В социальных медиа появилось сообщение, что в Иркутске мигранты организовали незаконную уличную торговлю, при этом отмечается бездействие местных властей, — говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Иркутской области организовать доследственную проверку, а также представить доклад обо всех установленных обстоятельствах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава ведомства также заинтересовался долгим строительством школы в Тулунском районе. Несмотря на выделение средств из бюджета, сроки возведения нового здания переносятся уже более четырех лет. Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.