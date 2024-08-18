Илон Маск предрек США массовый голод

На своей странице в социальной сети Х он сделал репост сообщения финансового эксперта, который описал развитие ситуации в продовольственном секторе США. Речь идет о том, что если Харрис претворит в жизнь свою программу по ограничению цен на продукты, то в этом случае Штаты перестанут существовать как государство, а американское население охватит массовый голод, так как продовольственная индустрия страны потерпит крах из-за нерентабельности.