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Неделя начнется в Хабаровском крае без осадков

В некоторых районах будет прохладно.

Сейчас в Олбани: +24° 3 м/с 69% 750 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае прекращаются дожди. На понедельник, 19 августа, их не обещают, как и опасных метеорологических явлений. Температура немного снизится. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В краевой столице существенных осадков не будет. Ночью 15−16 градусов, днем — 19−24. Ветер восточный и юго-западный от пяти до 12 метров в секунду.

На юге региона — без существенных осадков. Ночью 13−18 градусов, днем — 22−27. Северный ветер усилится от пяти до 10 метров в секунду.

В центральной части Хабаровского края тоже осадков не будет. Ночью столбики термометров поднимутся от восьми до 14 градусов, днем — от 17 до 26. Ветер различных направлений от четырех до 10 метров в секунду.

На севере — преимущественно без осадков. Ночью от четырех до 12 градусов, днем — от 13 до 26. Ветер юго-западный и западный от пяти до 11 метров в секунду.