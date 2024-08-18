Неделя начнется в Хабаровском крае без осадков

В Хабаровском крае прекращаются дожди. На понедельник, 19 августа, их не обещают, как и опасных метеорологических явлений. Температура немного снизится. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице существенных осадков не будет. Ночью 15−16 градусов, днем — 19−24. Ветер восточный и юго-западный от пяти до 12 метров в секунду.
На юге региона — без существенных осадков. Ночью 13−18 градусов, днем — 22−27. Северный ветер усилится от пяти до 10 метров в секунду.
В центральной части Хабаровского края тоже осадков не будет. Ночью столбики термометров поднимутся от восьми до 14 градусов, днем — от 17 до 26. Ветер различных направлений от четырех до 10 метров в секунду.
На севере — преимущественно без осадков. Ночью от четырех до 12 градусов, днем — от 13 до 26. Ветер юго-западный и западный от пяти до 11 метров в секунду.