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В Омске в третий раз раз за августа объявили режим НМУ

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в городе до 11 часов утра.

Источник: Комсомольская правда

В Омске ночью объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Так называемый режим «черного неба» сохранится до 11 утра.

По информации синоптиков, с 00:00 до 11:00 часов 18 августа 2024 в Омске будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей.

К неблагоприятным метеоусловиям относят штиль, слабый ветер, инверсию и ветер неблагоприятного направления.

На этой неделе в Омске дважды фиксировали превышение допустимой концентрации формальдегида. Так, в минувший вторник опасное вещество было выявлено в Ленинском округе.