В Омске в третий раз раз за августа объявили режим НМУ

В Омске ночью объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Так называемый режим «черного неба» сохранится до 11 утра.
По информации синоптиков, с 00:00 до 11:00 часов 18 августа 2024 в Омске будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей.
К неблагоприятным метеоусловиям относят штиль, слабый ветер, инверсию и ветер неблагоприятного направления.
На этой неделе в Омске дважды фиксировали превышение допустимой концентрации формальдегида. Так, в минувший вторник опасное вещество было выявлено в Ленинском округе.