Как отдохнуть в Ульяновской области

Помимо этих двух музеев, в Ульяновске есть еще Мемориал Ленина (сейчас он на реконструкции), расположенный рядом с ним «Дом, где родился В. И. Ульянов (Ленин)», Квартира-музей семьи Ульяновых — от ленинской темы в городе не спрятаться. Но полностью охватывать ее не обязательно — можно и отдохнуть, прогулявшись по набережной Волги (в Ульяновской области как раз находится самая широкая ее часть), полюбовавшись на мосты, Императорский и Президентский. Можно также покататься на сапах по реке Свияге, выпить кофе с кокосовым молоком и лемонграссом и съесть тарталетку со смородиной и мятой в кофейне «Вольсов», пообедать с видом на Волгу в ресторане «Хочу Пури» и поужинать в ресторане «Гопак» (там как раз сейчас фестиваль окрошки).