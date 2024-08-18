«Я всех люблю! Лечу домой»: Последние слова осужденной во Вьетнаме на пожизненный срок Марии Дапирка из Ростова

Многие ростовчане и жители других регионов России следят за судьбой Марии Дапирка, осужденной на пожизненное заключение во Вьетнаме. В последний раз в донской столице она была 11 лет назад, когда ей было 28 лет. После годовой поездки в Таиланд, где Мария работала гидом, еще десять лет она провела во вьетнамской тюрьме по обвинению в перевозке наркотиков. В августе 2014-го, на обратном пути в Россию, ее задержали во время стыковки рейсов во вьетнамском Хошимине и при досмотре нашли 2,7 килограмма наркотиков в чемодане. Как считает ее семья, дочь стала жертвой любви, и ее подставил жених.