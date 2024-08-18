«Я всех люблю! Лечу домой»: Последние слова осужденной во Вьетнаме на пожизненный срок Марии Дапирка из Ростова

Многие ростовчане и жители других регионов России следят за судьбой Марии Дапирка, осужденной на пожизненное заключение во Вьетнаме. В последний раз в донской столице она была 11 лет назад, когда ей было 28 лет. После годовой поездки в Таиланд, где Мария работала гидом, еще десять лет она провела во вьетнамской тюрьме по обвинению в перевозке наркотиков. В августе 2014-го, на обратном пути в Россию, ее задержали во время стыковки рейсов во вьетнамском Хошимине и при досмотре нашли 2,7 килограмма наркотиков в чемодане. Как считает ее семья, дочь стала жертвой любви, и ее подставил жених.
Сейчас ростовчанке 38, и всего неделю назад она вернулась в Россию. Рассказываем, как еще в 2014 году она ждала прилета в родную страну, но в течение долгих не могла туда попасть.
«ПИШУ СПИСОК ПОДАРКОВ!».
Как рассказала в интервью «КП — Ростов-на-Дону» мама Ольга, ее дочь всегда была общительной, творческой и добивалась, чего хотела. Так, Мария настояла на работе в Таиланде, куда родные провожали ее без энтузиазма.
И за этот год она не только насладилась жизнью в теплой стране, но и, казалось, нашла свою любовь — парня Ника из Нигерии. Они, кстати, собирались лететь в Россию вместе — знакомиться с семьей невесты.
Уже в середине июля 2014 года ростовчанка известила своих друзей в соцсетях, что работа в экзотической стране завершается, а она скоро прилетит домой.
— Друзья, для многих уже не секрет, что я скоро лечу домой! Пишу список подарков: если у кого-то есть пожелания — пишите, не стесняйтесь! Всех люблю, целую и скоро увижу! — обратилась Мария к своим подписчикам в одном из постов, проиллюстрированном фотографией блокнота со списком имен. Этим важным для нее людям ростовчанка собиралась везти подарки из Таиланда.
И после этого чуть ли не каждое ее сообщение было пропитано приятным предвкушением возвращения в родную страну.
— Готовлюсь к поездке домой! — подписала она фото, где за рулем мопеда везет на багажнике большой чемодан ее любимого бирюзового цвета. Возможно, именно с этим багажом ее задержат в аэропорту.
«ГОТОВЛЮСЬ К ПОЕЗДКЕ ДОМОЙ!».
Мария делилась девчачьими радостями, новостями о своих сборах в дорогу. Конечно, как любая девушка, хотела вернуться домой к родным красивой и нарядной. Так, вылетая из жаркого Таиланда на юг России, она показывала, как выбирает обновки. Например, на фото из примерочной магазина одежды она — в легком платьице с рюшами.
— Девочки любят шоппинг! А еще любят, когда говорят: «Да, бери оба!».
20 июля ростовчанка сфотографировалась на фоне зарослей бамбука и поделилась в подписи к посту своей радостью:
— Последний день на работе!
Конечно, не скрывала Мария, что будет скучать по месту, где жила и работала целый год.
— В раю сегодня дождь, — такую подпись она оставила к фото пасмурного дня в зеленом саду на острове Пхукет.
30 июля Мария опубликовала последний пост. Кажется, она была в нетерпении.
— Я всех люблю!
А дальше — много радостных хештегов: #лечудомой, #приветродина, #соскучилась.
Возможно, дальше сборы настолько поглотили ростовчанку, что на новые посты просто не было времени. Ведь через пару недель ее уже ждали дома.
ЧЕТЫРЕ ГОДА ЖДАЛА СМЕРТНОЙ КАЗНИ.
Вот только дальше Вьетнама она так и не улетела. Во время пересадки в Хошимине на стыковочный рейс, 28-летнюю ростовчанку задержали с наркотиками в чемодане. Семья Марии считает, что запрещенные вещества в потайной карман, о котором, со слов родственников, она даже не знала, подложил ее парень Ник. Они собирались отправиться в Россию вместе, но в последний момент у него поменялись планы. Ник подарил невесте чемодан и сказал, что прилетит за ней другим рейсом.
Когда у Марии нашли запрещенные вещества, четыре года она жила в ожидании смертной казни, ведь в этой стране перевозка наркотиков карается смертью. Все это время родные боролись за смягчение приговора. В 2018 году местный суд назначил ей пожизненное заключение.
Все эти годы мама и дочь обменивались редкими письмами. Распечатанные послания во время визитов раз в три месяца передавал российский консул. А еще — трогательные открытки, которая Мария, выпускница художественной школы рисовала родным к каждому празднику. Для родителей и для двух младших братьев. Сегодня старший из них уже женат, а младший служит в армии и очень скучают по сестре.
После приговора Мария и ее семья боролись за ее перевод в Россию. Получая отписку за отпиской, они не сдавались. И в феврале 2023 года ростовский суд вынес свой приговор: 13 лет и четыре месяца лишения свободы с учетом четырех лет в ожидании приговора во Вьетнаме и следующих шести лет за решеткой.
«ПРИВЕТ, РОДИНА!».
Но во Вьетнаме могли и не посмотреть на решение чужого суда. Долгие переговоры, и, наконец, спустя полтора года Марию передали российскому конвою для этапирования в Россию.
— На электронную почту мне пришло письмо из консульства о том, что на прошлой неделе Мария вместе с конвоем приземлилась в одном из московских аэропортов, — рассказала мама в беседе с «КП». — Будем с адвокатом выяснять, в какую колонию ее поместят, добиваться свиданий, возможности передать ей домашней еды. И, конечно, стараться побыстрее вызволить ее на свободу. Ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, просить о президентском помиловании или об амнистии.
Главное для семьи, что Мария уже на родине. Возможно, она и не вспомнила слов, которые писала перед поездкой домой десять лет назад, но из интернета их, можно сказать, не вырубишь топором.
— Я всех люблю! Привет, Родина!