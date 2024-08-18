Все до единой школы Красноярска готовы к новому учебному году

Родители и школьники уже ведут обратный отчет до начала нового учебного года. А у всех, причастных к образованию в Красноярске — закончилась горячая пора: приемка учебных заведений. В главном управлении образования города рассказали, что все школы и детские сады отчитывались перед муниципальной комиссией с 20 июня по 15 августа.