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Все до единой школы Красноярска готовы к новому учебному году

В Красноярске завершилась приемка школ и детских садов.

Источник: Комсомольская правда

Родители и школьники уже ведут обратный отчет до начала нового учебного года. А у всех, причастных к образованию в Красноярске — закончилась горячая пора: приемка учебных заведений. В главном управлении образования города рассказали, что все школы и детские сады отчитывались перед муниципальной комиссией с 20 июня по 15 августа.

В комиссию вошли специалисты управления образования города, дирекции по питанию, районных администраций, представители МВД, ГИБДД, Росгвардии, Госпожнадзора, а также члены родительских комитетов.

Нынешним летом в учреждениях прошел традиционный текущий ремонт и генеральная уборка. Итого в Красноярске распахнут двери 2 сентября 112 школ. Детских садов в городе 156. За парты красноярских школ сядут больше 143 тысяч учеников, из них больше 16 тысяч — первоклассники.

образование