В понедельник простятся с погибшим летчиком Ту-22, который разбился в Приангарье

Мужчине было 28 лет. Никита Перевалов был отзывчивым и честным молодым человеком, всегда готовым прийти на помощь. После окончания школы он поступил в Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов, а затем был направлен в войсковую часть в Иркутске. У Никиты остались жена, родители и сестра.