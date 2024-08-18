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В понедельник простятся с погибшим летчиком Ту-22, который разбился в Приангарье

В понедельник, 20 августа, в родном поселке Онохой в Бурятии состоится прощание с Никитой Переваловым, погибшим летчиком бомбардировщика Ту-22. Об этом сообщает сайт «ИрСити».

Мужчине было 28 лет. Никита Перевалов был отзывчивым и честным молодым человеком, всегда готовым прийти на помощь. После окончания школы он поступил в Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов, а затем был направлен в войсковую часть в Иркутске. У Никиты остались жена, родители и сестра.

Напомним, что бомбардировщик Ту-22 разбился в Черемховском районе вечером 15 августа. Почти сразу же после взлёта в самолёте загорелся левый двигатель. Экипаж отвёл судно подальше от жилых домов. Трое лётчиков катапультировались почти сразу, четвёртый выпрыгнул в последний момент.