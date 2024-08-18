В Башкирии из-за дождевого паводка продолжается подъем рек

В Башкирии продолжается дождевой паводок. По данным госкомитета РБ по ЧС, в водоемах продолжает расти уровень. Так, за сутки максимальный подъем наблюдается не реке Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района. Динамика +66 см, текущий уровень 309 см, выход реки на пойму при 772 см.