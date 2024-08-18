В Башкирии из-за дождевого паводка продолжается подъем рек

В Башкирии продолжается дождевой паводок. По данным госкомитета РБ по ЧС, в водоемах продолжает расти уровень. Так, за сутки максимальный подъем наблюдается не реке Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района. Динамика +66 см, текущий уровень 309 см, выход реки на пойму при 772 см.
На реке Уфа в селе Красный Ключ Нуримановского района уровень воды также поднялся на 66 см и дошел до отметки 309 см, выход на пойму при 637 см.
Река Ашкадар в Стерлитамаке «прибавила» воды за сутки 30 см, текущий уровень 404 см, выход реки на пойму при 495 см.
Мониторинг водохранилищ республики продолжается. Ситуация находится на контроле.