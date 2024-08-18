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В Башкирии из-за дождевого паводка продолжается подъем рек

Мониторинг водохранилищ республики продолжается.

Источник: Пресс - служба Госкомитета РБ по ЧС

В Башкирии продолжается дождевой паводок. По данным госкомитета РБ по ЧС, в водоемах продолжает расти уровень. Так, за сутки максимальный подъем наблюдается не реке Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района. Динамика +66 см, текущий уровень 309 см, выход реки на пойму при 772 см.

На реке Уфа в селе Красный Ключ Нуримановского района уровень воды также поднялся на 66 см и дошел до отметки 309 см, выход на пойму при 637 см.

Река Ашкадар в Стерлитамаке «прибавила» воды за сутки 30 см, текущий уровень 404 см, выход реки на пойму при 495 см.

Мониторинг водохранилищ республики продолжается. Ситуация находится на контроле.