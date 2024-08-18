Спасатели вывели с пика Аршан в Бурятии заблудившихся пятерых туристов

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы эвакуировали заблудившихся в горах пятерых туристов. Об этом сообщает пресс-служба агентства ГО и ЧС Бурятии.
— Ночью 18 августа поступило сообщение, что в Тункинском районе группа из пяти женщин, которые совершали восхождение на пик Аршан, сбилась с тропы и заблудилась. Туристки разожгли костер и ожидали помощи спасателей, — говорится в сообщении.
На место выдвинулись спасатели отряда БРПСС в составе двух человек и одной единицы техники. Они успешно обнаружили затерявшихся туристок и сопроводили их до поселка Аршан. Медицинская помощь никому не понадобилась.