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Спасатели вывели с пика Аршан в Бурятии заблудившихся пятерых туристов

Пятеро туристок сбились с тропы и заблудились на пике Аршан в Бурятии.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы эвакуировали заблудившихся в горах пятерых туристов. Об этом сообщает пресс-служба агентства ГО и ЧС Бурятии.

— Ночью 18 августа поступило сообщение, что в Тункинском районе группа из пяти женщин, которые совершали восхождение на пик Аршан, сбилась с тропы и заблудилась. Туристки разожгли костер и ожидали помощи спасателей, — говорится в сообщении.

На место выдвинулись спасатели отряда БРПСС в составе двух человек и одной единицы техники. Они успешно обнаружили затерявшихся туристок и сопроводили их до поселка Аршан. Медицинская помощь никому не понадобилась.