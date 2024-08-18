Умер актер Ален Делон

Легенде французского и мирового кинематографа было 88 лет. Отмечается, что он ушел из жизни в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.
В июне 2019 артист был госпитализирован после приступов мигрени. Он перенес операцию в парижской больнице, где провел три недели в отделении интенсивной терапии. У актера диагностировали инсульт.
Несколько лет назад сообщалось, что Делон хотел прибегнуть к эвтаназии.
В начале нынешнего года сын актера Энтони Делон подтвердил, что у его отца «медленно прогрессирующая лимфома».
Жизнь в кино
Свой путь в кино Ален Делон начал в 21 год. Друзья посоветовали обратиться к кинопродюсерам, однако те, глядя на фото будущей звезды экрана, говорили, что для кино Делон слишком красив.
Начинал Делон с маленьких ролей, прорывом стали экранизация романа «Талантливый мистер Рипли» (фильм назывался «На ярком солнце») и картина Лукино Висконти «Рокко и его братья». Затем были звездные роли у Микеланджело Антониони («Затмение») и у Жана-Пьера Мельвиля («Самурай»).
И как же не вспомнить приключенческую ленту «Черный тюльпан» и детективную историю «Бассейн» — несомненный топ у массового зрителя.
Несмотря на обширную фильмографию (около ста картин), Ален Делон почти не получал кинонаград — у него всего один «Сезар» (за «Нашу историю» Бертрана Блие в 1984-м), две номинации на «Сезара», а также номинация на американский «Золотой глобус» — за «Леопарда» Висконти в 1963-м.
Зато почетных наград у него много — от Берлинского и Каннского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера», но главное звание — собственные имя и фамилия, ставшие символом мужской красоты ХХ века.