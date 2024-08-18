Умер актер Ален Делон

Несмотря на обширную фильмографию (около ста картин), Ален Делон почти не получал кинонаград — у него всего один «Сезар» (за «Нашу историю» Бертрана Блие в 1984-м), две номинации на «Сезара», а также номинация на американский «Золотой глобус» — за «Леопарда» Висконти в 1963-м.