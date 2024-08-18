Умер актер Ален Делон

«С огромной печалью сообщаем об уходе из жизни нашего отца. Он мирно скончался в своем доме в Души, в окружении своей семьи. Мы любезно просим вас уважать его частную жизнь в этот крайне болезненный момент», — говорится в заявлении.
Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в южном пригороде Парижа. Свою актерскую карьеру он начал в 1957 году, дебютировав в фильме режиссера Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина». Наибольшую известность приобрел после фильмов «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963), «Черный тюльпан» (1964).
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