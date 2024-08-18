Спортсмен из Иркутской области стал чемпионом России в прыжке с шестом

Спортсмен из Иркутской области Михаил Шмыков стал чемпионом России 2024 в прыжке с шестом. Он покорил отметку в 5.72 метра. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.
— Второе место у Тимура Моргунова из Челябинской области. Его результат 5,72. На третьем месте Дмитрий Качанов из Москвы, который показал результат 5.60 метров, — говорится в сообщении в официальных сетях федерации.
Чемпионат по легкой атлетике проходит в Свердловской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии спасатели помогли туристам выйти с пика Аршан. Пятеро женщин отправились на восхождение вершины, но потерялись на тропе. Их здоровью ничего не угрожает.