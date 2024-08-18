Дорого, но детей к учебному году подготовить нужно: ПОЛНЫЙ список школьных ярмарок Кишинева — родители, держитесь!

В Кишиневе в понедельник, 19 августа 2024, открываются дополнительные школьные ярмарки.
Школьные ярмарки будут работать во всех секторах города. На них можно приобрести канцтовары, одежду, ранцы и другие товары для школьников.
Чеканы
Когда: 19 августа — 8 сентября.
Где: Аллея на бульваре М. чел Батрын, от ул. Джинта Латинэ до ул. П. Заднипру.
Ботаника
Когда:
Где: Бул. Дачия, 26.
Буюканы
Когда:
Где: И. Крянгэ, 74.
Когда:
Где: К. Ешилор, 8.
Центр
До 10 сентября.
Где: угол ул. Измаил — бул. Д. Кантемира, ул. М. Варлаам, в периметре ул. Тигина-Армянская.
Рышкановка
Когда:
Где: ул. Б. Воевод, Bogdan 1/1, у ТЦ «PanCom».
В этом году цены на форму и школьные принадлежности просто зашкаливают. Родители сами посчитали, сколько придется выложить на подготовку к учебному году. Чтобы собрать детей в школу, придется брать кредит в банке. В Молдове до 20 тысяч леев выкладывают родители на покупку формы, портфелей, тетрадок и прочего на двоих детей к учебному году.