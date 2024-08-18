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Дорого, но детей к учебному году подготовить нужно: ПОЛНЫЙ список школьных ярмарок Кишинева — родители, держитесь!

В Кишиневе в понедельник, 19 августа 2024, открывается еще несколько школьных ярмарок — публикуем полный список.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе в понедельник, 19 августа 2024, открываются дополнительные школьные ярмарки.

Школьные ярмарки будут работать во всех секторах города. На них можно приобрести канцтовары, одежду, ранцы и другие товары для школьников.

Чеканы

Когда: 19 августа — 8 сентября.

Где: Аллея на бульваре М. чел Батрын, от ул. Джинта Латинэ до ул. П. Заднипру.

Ботаника

Когда: 15—31 августа.

Где: Бул. Дачия, 26.

Буюканы

Когда: 19—31 августа.

Где: И. Крянгэ, 74.

Когда: 22—25 августа.

Где: К. Ешилор, 8.

Центр

До 10 сентября.

Где: угол ул. Измаил — бул. Д. Кантемира, ул. М. Варлаам, в периметре ул. Тигина-Армянская.

Рышкановка

Когда: 20—31 августа.

Где: ул. Б. Воевод, Bogdan 1/1, у ТЦ «PanCom».

В этом году цены на форму и школьные принадлежности просто зашкаливают. Родители сами посчитали, сколько придется выложить на подготовку к учебному году. Чтобы собрать детей в школу, придется брать кредит в банке. В Молдове до 20 тысяч леев выкладывают родители на покупку формы, портфелей, тетрадок и прочего на двоих детей к учебному году.

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