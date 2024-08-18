Дорого, но детей к учебному году подготовить нужно: ПОЛНЫЙ список школьных ярмарок Кишинева — родители, держитесь!

В этом году цены на форму и школьные принадлежности просто зашкаливают. Родители сами посчитали, сколько придется выложить на подготовку к учебному году. Чтобы собрать детей в школу, придется брать кредит в банке. В Молдове до 20 тысяч леев выкладывают родители на покупку формы, портфелей, тетрадок и прочего на двоих детей к учебному году.