В Красноярске ночью в ДТП погибла женщина-пешеход

Что известно на данную минуту. 43-летний водитель двигался на автомобиле «Хонда Одиссей» по проспекту Металлургов со стороны улицы Сергея Лазо в сторону Тельмана. В это же время по проезжей части в том же направлении шла женщина. По каким-то своим соображениям она решила перейти дорогу, причем в том месте, где не было для этого ни зебры, ни светофора.