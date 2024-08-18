Более 40 щук: омич поделился результатами улова в Тевризском районе

В Тевризском районе омичу с товарищем удалось сорвать довольно внушительный улов — более 40 щук. Результатами своей рыбалки мужчины поделились в паблике «Рыбалка в Омске» во «ВКонтакте».
Омич отмечает, что они впервые столкнулись с таким удачным клевом.
«Поклевки на каждом забросе, иногда и по 4 на каждой проводке. Рыба активная, стоит десятками. С точки больше 40 хвостов. Дороги интересные. Желаем каждому попасть на такой клев», — рассказал рыбак.
Стоит отметить, что судя по фотографиям, которые любители рыбалки приложили к посту, до места такого клева не так уж и легко добраться.