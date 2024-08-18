«Именно мы — серые кардиналы школы»: Про редкие болезни учеников и куда слетаются все сплетни, рассказал ростовский физрук

О них слагают легенды, пишут шутки, да и вообще вспоминают с теплотой. Самые спортивные, строгие повелители мячей, «козлов» и эстафет — учителя физкультуры.
В преддверии нового учебного года ростовский физрук рассказал, что кроется по ту сторону спортивного зала, а также на какие проделки порой способны ученики.
«СПАСИБО ЗА РЕПУТАЦИЮ».
— Пошел пятый год как работаю учителем физической культуры в одной из школ города, — делится историей Геннадий. — Во время соревнований по легкой атлетике неудачно повернул колено, и все — разрыв не только мениска, но и мечты однажды попасть на Чемпионат мира. Целый год лечения, реабилитаций и моральных терзаний.
В итоге устроился учителем в местную школу. На самом деле, первый год жалел о решении, но потом принял ситуацию — жить стало гораздо легче. В тот год быть физруком было модно, ведь на ТВ во всю гремел одноименный сериал с брутальным, дерзким и наглым Дмитрием Нагиевым. Его образ справедливого, сурового, но доброго мужика с бицухой, закрепился в сознании многих надолго. Так сказать, спасибо, Дмитрий Владимирович, за репутацию.
ДВЕ НЕДЕЛИ СТОМЕТРОВКА С МАТЕМАТИЧКОЙ.
Геннадий сравнивает школу с театром.
— Смех, драмы, интриги, сплетни, скандалы. Вопреки распространенному мнению, что все все физруки — тугосоображающая груда мышц, ответственно заявляю — это не так. Как правило, именно мы — серые кардиналы школы. Обо всем знаем, но молчим: кто с кем, в чем и почем.
Сплетни слетаются в спортивный зал словно мухи на мед, но в отличии от учительской, здесь они и умирают. Порой даже приходится работать психологом для некоторых коллег. Так, недавно помогал математичке справиться с тяжелом разводом. Однажды увидел, как та нетипично срывается на старшеклассников. Аккуратно отвел в сторонку и предложил помощь: дескать, приходите в подсобку. Выслушаю, советом помогу. Глядишь — полегчает.
Она целые две недели бегала на сеансы «помощи». Первые два часа болтали, а потом в качестве разгрузки бегали стометровку, ведь спорт лучше любого лекарства.
А еще, словно оправдывая стереотипы, задружился год назад с трудовиком.
— Евгений Александрович или, как его прозвали местные, — Саныч «Буратино» — классный мужик, кстати. Пять лет как закодировался. Когда думает о беленькой, мигом достает обрубки дерева, и давай пилить фигурки, оттого коллеги и прозвали его «Буратино». В порыве таких приступов целую коллекцию сделал. Теперь вот каждый год в преддверии 23 февраля выставляется в актовом зале с персоналкой. Последняя носила емкое название — «Горести Пиноккио». Сомнительно, конечно, но обидеть художника может каждый.
«Я ШЕЛ, НО НЕ ДОШЕЛ…».
Педагог делится: физруки — это люди, слышавшие больше лжи. чем налоговая, родители и все неугодные кавалеры вместе взятые.
— Какие только сказки мне не рассказывали в попытках откосить от прыжков на «козле» или традиционных стометровок. Как-то раз паренек заявил, что не готов бегать по кругу, поскольку у него выявилась редкая генетическая болезнь, передающаяся одному проценту из ста — аллергия на собственный пот. Отыгрывал плохонько, но за креатив с темой отмазки разрешил посидеть на лавке.
Или вот, полгода назад пятиклассница, отлынивающая от волейбола, слезно жалуется. «Геннадий Павлович, у моих кед истек срок жизни. Разрешите похоронить с почестями». Что уж тут сделаешь? Панихида, так панихида.
Но в этом году паренек из седьмого просто превзошел всякие мхатовские сценки. В тот день все строго должны были быть на уроке, так как приезжала комиссия. Одного Вадика все нет. Звоню ему, агрессивно дыша в трубку. «Вадим, ты где есть?». На что мне отвечают: «Геннадий Павлович, поймите правильно. Я шел, но не дошел». Просто занавес.
«9 “Б” УМЕЛ УДИВЛЯТЬ».
Учитель физкультуры рассказывает: ничего так не объединяет класс, как последствия вчерашних «прогулок».
— Однажды был у нас забег. Обычно, ребята не то, чтобы подвали надежды. Рассчитывать на какие-то места было бессмысленно, тут бы хоть до старта доплелись. Но 9 «Б» умел удивлять. Бежали так лихо, что только пятки сверкали, забрав все три победных места.
Думаю, ну надо же, какая любовь к спорту! После финального свитка подхожу к их старосте. Спрашиваю, что их так замотивировало. Громко рассмеявшись, девочка рассказала, что стимулом послужили не медали, а свободный клозет.
Оказывается, накануне вечером ребята нарвали зеленой жерделы, а утром последствия застали врасплох прямо на линии старта. Так быстро, как на том марафоне, 9 «Б» в жизни не бегал. Причем, не останавливаясь на финишной прямой все летели сразу в «тайную комнату».
В общем, мотивация может застать в самых необычных местах.