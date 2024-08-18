«Именно мы — серые кардиналы школы»: Про редкие болезни учеников и куда слетаются все сплетни, рассказал ростовский физрук

Но в этом году паренек из седьмого просто превзошел всякие мхатовские сценки. В тот день все строго должны были быть на уроке, так как приезжала комиссия. Одного Вадика все нет. Звоню ему, агрессивно дыша в трубку. «Вадим, ты где есть?». На что мне отвечают: «Геннадий Павлович, поймите правильно. Я шел, но не дошел». Просто занавес.