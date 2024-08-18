Шестьсот легковушек и автобусов стоят в очереди на границе с Польшей

По состоянию на 8 утра воскресенья перед въездом на территорию пограничного перехода находилось 550 легковушек и 50 автобусов. В других пунктах пропуска на белорусско-европейской границе — в Григоровщине, Каменном Логе и Беняконях — очередей нет.