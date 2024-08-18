Шестьсот легковушек и автобусов стоят в очереди на границе с Польшей

По состоянию на 8 утра воскресенья перед въездом на территорию пограничного перехода находилось 550 легковушек и 50 автобусов. В других пунктах пропуска на белорусско-европейской границе — в Григоровщине, Каменном Логе и Беняконях — очередей нет.
Несмотря на анонсированный ранее запрет, Литва продолжила запускать на свою территорию автомобили на белорусских номерах. Позже таможня балтийской республики официально заявила, что продолжит пускать зарегистрированные в Беларуси транспортные средства до 18 января 2025 года.
Ранее власти придумали, как облегчить ожидания тех, кто выезжает в Польшу на личном транспорте и автобусе. Например, установят скамейки, фуд-корты, детские площадки, медпункт, появится стоянка на 500 машин (сейчас она позволяет вместить только 100 авто).