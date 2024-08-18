Новосибирцы чуть не сорвали концерт Feduka, закидав его чехлами от телефонов

Концерт продолжился, но новосибирцев угроза не остановила, они продолжили закидывать музыканта, только трофеи стали более мягкими. В Feduka полетели футболки и кофты, а в какой-то момент на сцене даже оказался букет с розами. Подписывать полученные предметы рэпер уже не стал и просто отправлял их в сторону, чтобы случайно не запнуться во время выступления.