Новосибирцы чуть не сорвали концерт Feduka, закидав его чехлами от телефонов

Музыкант вышел на сцену в 21:00 и исполнил свои самые популярные хиты. Зрителей собралось очень много, в основном это была молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. Они активно подпевали, танцевали под все песни и не упускали возможность получить хоть какой-нибудь презент от репера: автограф или бутылку воды.
Музыкант вышел на сцену в 21:00 и исполнил свои самые популярные хиты. Зрителей собралось очень много, в основном это была молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. Они активно подпевали, танцевали под все песни и не упускали возможность получить хоть какой-нибудь презент от репера: автограф или бутылку воды.
«Вначале это все было весело, а сейчас становится уже опасно. Если вы дальше продолжите кидать разные предметы, мы просто остановим концерт и все», — сказал Feduk.
Концерт продолжился, но новосибирцев угроза не остановила, они продолжили закидывать музыканта, только трофеи стали более мягкими. В Feduka полетели футболки и кофты, а в какой-то момент на сцене даже оказался букет с розами. Подписывать полученные предметы рэпер уже не стал и просто отправлял их в сторону, чтобы случайно не запнуться во время выступления.
В конце вечера он подарил кофту от хоккейного клуба «Сибирь» со своей фамилией молодой девушке из зрительного зала, которая весь вечер держала плакат «Feduk — хочу с тобой спеть». Спеть ей так и не получилось, однако ценный приз в этот вечер она все-таки забрала.
«Спеть у нас с тобой не получилось сегодня, надо это заранее обговаривать. Все, кто хотят спеть, вы отправляйте заявки до конца и там мы посмотрим», — сказал рэпер во время вручения подарка.
Концертом новосибирцы остались довольны, как и всем фестивалем в целом. В течение всего дня у «Сибирь-Арены» работало много интерактивных площадок. Здесь можно было сыграть в мини-хоккей или футбол, построить городки, сфотографироваться в разных фотозонах, поучаствовать в интерактивах и конкурсах.
Гостями площадок стали взрослые и дети. На сцене выступили местные группы.
В этот же день состоялась презентация нового состава хоккеистов клуба «Сибирь». Болельщикам официально представили всех участников нового сезона, новичкам вручили свитера с их номером. Поздравить хоккеистов пришел губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Мы ждем побед в этом сезоне. Мы уже не удовлетворимся просто вхождением в плей-офф, нам нужна яркая игра в финале. Мощная поддержка со стороны болельщиков будет обеспечена. Команде хочется пожелать полной отдаче сил на площадке и спортивной удачи», — сказал губернатор.
После торжественной речи губернатору вручили свитер ХК «Сибирь» с фамилией и номером.
Анастасия Новоселова