Не пил одеколон: умер самый красивый мужчина прошлого столетия

Сегодня, 18 августа, стало известно, что в возрасте 88 лет умер Ален Делон — человек, которого мировая критика единодушно называла самым красивым актером в истории кино ХХ века. Делон всегда умел использовать это свое преимущество — и в карьере, и в личной жизни. Но, постарев, он не стал цепляться за ускользающее прошлое. «Бессмысленно бороться с тем, чего не избежать», — заявил он и сам выбрал достойный, по его мнению, финал. О главных вехах необычной биографии актера вспоминают «Известия».
Ален Фабьен Морис Марсель Делон родился 8 ноября 1935 года в Со, ныне От-де-Сен, благополучном пригороде Парижа, в классической буржуазной семье. Его отец, выходец с Корсики Фабьен Делон, держал собственный кинотеатр и называл себя дальним родственником Наполеона Бонапарта. Мать, Эдит Арнольд, когда-то мечтала о карьере актрисы — именно она, как признавался позже Делон, привила ему любовь к кино, — но предпочла более приземленную карьеру: сначала выучилась на фармацевта, а потом и вовсе пошла продавать билеты в семейный кинотеатр. Семейная идиллия разрушилась, когда мальчику было три года. Уже через несколько месяцев мать вышла замуж за мясника Поля Булона. В новой семье она также с энтузиазмом взялась за семейный бизнес, став продавцом в магазине мужа.
Ален Фабьен был отдан на воспитание няням. Однако очень скоро выяснилось, что мальчик обладает трудным характером, который выдержит не каждая няня. Одна из них сбежала после того, как Ален, рассердившись, укусил ее. Матери удалось договориться с соседкой-кормилицей мадам Неро, которая брала мальчика к себе в дом. Ее муж служил сторожем в соседней тюрьме, и наблюдение за прогулками заключенных через забор на долгие годы стало для него излюбленной формой досуга.
В школе Делона считали настоящим демоном. Он отказывался учиться, ввязывался в драки и выводил из себя учителей. А когда отчим, устав от его выходок, устроил его в интернат с суровыми порядками, Ален, подбив приятеля, сбежал, намереваясь пробраться в порт и уплыть на корабле в Америку. Мальчишек поймали и сдали в полицию. После этого отчим, махнув рукой на образование пасынка, пристроил его к делу: будущий актер был отправлен учиться на мясника. В 16 лет он уже лихо разделывал туши, работал в мясной лавке отчима, в свободное время занимался боксом — и больше всего мечтал вырваться на свободу из своего мясного плена. Так что, когда в 17 отчим предложил ему отправиться в армию, он с легким сердцем записался в военный флот и отправился на войну в Индокитай.
Два года Делон прослужил в корпусе морской пехоты в Сайгоне, в зоне боевых действий. Впоследствии он никогда не распространялся о своем военном опыте, обмолвившись лишь, что именно на войне он навсегда перестал быть ребенком, и что война уничтожила в нем все иллюзии и надежды. Быть может, это было отчасти позерством: по крайней мере, история службы Делона отнюдь не свидетельствует о том, что армия стала для него школой взрослой жизни и ответственности. Его трижды понижали в звании и, в конце концов, настоятельно посоветовали отправиться обратно на гражданку — после того, как будущий актер угнал армейский автомобиль, чтобы съездить на свидание, но не справился с управлением и разбил авто об дерево. Отсидев свое на гауптвахте, он покинул армию и отправился на родину, решив искать счастье в Париже. Он жил в дешевой квартире на улице Жан Мермоз. Соседнюю с ним мансарду снимала начинающая певица Иоланда Джильотти. Десять лет спустя она станет Далидой, он превратится в любимца женщин всего мира, и между ними вспыхнет короткий роман, о котором Делон расскажет лишь после смерти певицы.
По совету друзей, Ален стал рассылать свои фото кинопродюсерам, но раз за разом получал отказы: специалисты кинобизнеса считали, что юноша слишком красив для карьеры актера и из-за этого не сможет в ней раскрыться. Все изменил Каннский фестиваль 1957 года, куда Делон прошел по подаренной подругой-актрисой контрамарке. Там он сразу же привлек внимание знаменитого американского кинопродюсера Дэвида Селзника, который тут же предложил юноше контракт — с условием, что тот выучит английский. Делон вернулся в Париж с намерением засесть за изучение языка, но в последний момент передумал: режиссер Ив Аллегре убедил его остаться во Франции, предложив ему небольшую роль в фильме «Когда вмешивается женщина» 1957 года. Подумав, актер предпочел остаться на родине.
Карьера Делона развивалась стремительно: звездой мирового масштаба он стал всего за пять лет. Однако это потребовало от него немалых усилий. У Делона не было никакого актерского образования, и учиться ремеслу ему приходилось прямо на съемочной площадке. Ив Аллегре проговаривал с ним каждый кадр, каждую мизансцену, объясняя, куда следует смотреть, как говорить, как держаться. Ален прилежно слушал, но дело шло плохо. В какой-то момент Аллегре предложил Делону вовсе перестать играть и начать жить в кадре — быть самим собой, говорить естественно и двигаться так же, как в жизни. Эти слова стали откровением: Делон преобразился в кадре. Тогда и определилась его актерская манера — холодновато-сдержанная, всегда немного отстраненная, которая принесла ему известность.
Впрочем, настоящая слава пришла к нему через пару лет, после выхода фильма «На ярком солнце» по роману Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Современному зрителю эта книга известна по голливудскому ремейку с Мэттом Деймоном в главной роли. Режиссер Рене Клеман видел в Делоне идеального кандидата на роль красавчика-плейбоя, однако актер попросил отдать ему центральную роль неприметного мошенника и убийцы. Режиссер пошел ему навстречу — и не пожалел. После выхода картины Делон стал настоящей европейской звездой.
Ему во множестве предлагали роли в мелодрамах, однако он всеми силами стремился отойти от амплуа смазливого героя-любовника, предпочитая более сложные и многоплановые роли. Он принял предложение поехать на съемки в Италию, где за несколько лет снялся у корифеев европейского кино Лукино Висконти («Рокко и его братья», 1960), «Леопард», 1963) и Микеланджело Антониони («Затмение», 1962). Его фирменная холодность на экране стала идеальным воплощением одной из главных тем режиссера — одиночества человека и его отчужденности от мира.
Во Францию Делон вернулся уже признанным мэтром кинематографа. Его сдержанная манера держаться на десятилетия стала его фирменным актерским приемом. Он по-прежнему не стремился к романтическим ролям. Блеснуть красотой он позволил себе разве что во франко-итальянском фильме «Зорро», который на долгие годы сделал его кумиром всех советских мальчишек. Однако большинство его персонажей — совсем иные. Он любил играть людей с двойным дном, а положительным персонажам предпочитал расчетливых холодных мерзавцев и злодеев. Его отстраненная актерская игра как нельзя лучше ложилась на подобные образы, делая их яркими и запоминающимися.
В 60-х Делон пытался покорить Голливуд, снявшись сразу в трех картинах — «Жил-был вор», «Пропавший отряд» и «Техас за рекой». Однако в американском прокате и сами фильмы, и французского актера встретили достаточно холодно. Впрочем, эта неудача была предсказуемой. Делон так толком и не выучил английского, что катастрофически сужало диапазон доступных для него ролей. А его сдержанная, малоэмоциональная актерская игра контрастировала с традициями Голливуда, и на экране актер терялся за спинами своих партнеров. Разлука с Голливудом не слишком опечалила обе стороны: вернувшись во Францию, Делон снялся в культовом фильме «Самурай», идеально воплотив образ расчетливого, холодного злодея-убийцу. Фильм стал его визитной карточкой на долгие годы.
Делон очень серьезно относился к ремеслу актера, уважал классиков режиссуры, у которых ему доводилось работать — от Жан-Люка Годара до Рене Клемана, — и был очень требователен к себе. Всех актеров он делил на собственно актеров и комиков. По его мнению, чтобы быть комиком, достаточно обучиться этому ремеслу, а вот работа актера требует внутренней готовности, природного дара. Своего коллегу-соперника Жана-Поля Бельмондо он считал комиком — быть может, в этом отчасти крылась причина взаимной охлажденности двух ярчайших звезд французского экрана. Впрочем, актерский дар, по его мнению, не отменял постоянной работы над собой. Требовательность Делона в профессии всегда была очень высока — и к себе, и к другим. «Я суров с окружающими меня людьми, с теми, кто работает со мной, но я столь же суров и к самому себе, — признавался он. — Мне хочется, чтобы все в работе определялось профессионализмом».
Удивительно, но, по признанию самого Делона, работа мясника многое дала ему для создания собственной актерской индивидуальности. «На бойне мне пришлось научиться не бояться крови и страданий, — говорил он в интервью. — Это закаляет, но в то же время и ожесточает. В своей второй профессии, актерстве, я старался быть жестким, иначе я бы на всю жизнь остался безликим экранным красавчиком».
Ален Делон успешно пробовал себя в режиссуре и продюсировании, но все же актерство навсегда осталось для него главным. Он сыграл в кино более 100 ролей, его кинокарьера продлилась более 60 лет. В последний раз он появился на экранах в 2019 году — в дебютной картине Мишеля Денизо «Полное сходство».
Если в кино Делон отказывался от амплуа героя-любовника, то в жизни он стал его воплощением. Он искренне любил женщин, и те, конечно же, отвечали ему взаимностью. «Сейчас как-то больше не принято говорить мужчинам: “Желаю тебе любви к женщине!” Но любить искренне и по-настоящему — это важно. Нет ничего важнее!» — говорил он в интервью уже на закате жизни. Актер был женат лишь однажды, но его донжуанский список был воистину бесконечным.
Первой громкой любовной историей Алена Делона стал роман с молодой актрисой Роми Шнайдер. Они познакомились на съемках фильма «Кристина» в 1958 году. Она уже была звездой, а для него это была одна из первых картин. Но это не помешало Шнайдер пасть жертвой его чар: по окончании съемок она незамедлительно перебралась во Францию, чтобы быть рядом с возлюбленным. Их называли «самой красивой парой европейского кино», а их роман — «любовной историей столетия». Ален и Роми пробыли вместе шесть лет. В какой-то момент они даже обручились, но свадьба так и не состоялась — Делон бросил возлюбленную ради актрисы Натали Бартелеми, единственной женщиной, ставшей его женой. Впрочем, в трагические моменты жизни Шнайдер — после ее расставания с мужем Гарри Майеном и трагической гибели сына — Делон неизменно оказывался рядом, чтобы поддержать возлюбленную.
Брак с Бартелеми, впрочем, тоже оказался недолгим — он продлился всего четыре года. Самые долгие отношения в жизни Делона, с актрисой Мирей Дарк, продлились 13 лет. За ним последовал яркий роман с манекенщицей Розали ван Бремен, который неожиданно перерос в гражданский брак. Розали родила Делону двоих детей — дочь Анушку и сына Алена-Фабьена. Еще у Делона есть сын от официальной супруги Натали Бартелеми-Делон и от певицы и фотомодели Нико. Впрочем, сына Нико Делон официально так и не признал, но, несмотря на это, ребенка беспутной музы Энди Уорхола воспитали его родители.
В последние годы Ален Делон жил один, в окружении своих собак. Животных актер любил всегда, из своих средств он содержал пять приютов для бездомных собак и кошек. Он не раз с горечью повторял, что на настоящую любовь способны только собаки. «Думаете, мои собаки знают, что я Ален Делон? Им все равно. Они любят меня, несмотря на то, кто я и что я делаю. Это безоговорочная любовь, любовь без размышлений, полная и настоящая любовь!» — говорил он. В его имении есть некрополь, где похоронены несколько десятков кошек и собак, в разные годы живших в усадьбе актера. После перенесенного в 2019 году инсульта Делон составил завещание, в котором велел похоронить себя здесь, среди своих настоящих друзей.