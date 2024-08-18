Не пил одеколон: умер самый красивый мужчина прошлого столетия

Два года Делон прослужил в корпусе морской пехоты в Сайгоне, в зоне боевых действий. Впоследствии он никогда не распространялся о своем военном опыте, обмолвившись лишь, что именно на войне он навсегда перестал быть ребенком, и что война уничтожила в нем все иллюзии и надежды. Быть может, это было отчасти позерством: по крайней мере, история службы Делона отнюдь не свидетельствует о том, что армия стала для него школой взрослой жизни и ответственности. Его трижды понижали в звании и, в конце концов, настоятельно посоветовали отправиться обратно на гражданку — после того, как будущий актер угнал армейский автомобиль, чтобы съездить на свидание, но не справился с управлением и разбил авто об дерево. Отсидев свое на гауптвахте, он покинул армию и отправился на родину, решив искать счастье в Париже. Он жил в дешевой квартире на улице Жан Мермоз. Соседнюю с ним мансарду снимала начинающая певица Иоланда Джильотти. Десять лет спустя она станет Далидой, он превратится в любимца женщин всего мира, и между ними вспыхнет короткий роман, о котором Делон расскажет лишь после смерти певицы.