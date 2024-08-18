Умер французский актер Ален Делон

Он начал свою карьеру в 1957 году и быстро стал одной из самых ярких звезд французского кино. Делон прославился своими ролями в таких фильмах, как «Площадь Республики» (1960), «Государственный преступник» (1962), «Леопард» (1963) и «Бассейн» (1969). Его харизматичный облик и выдающаяся актерская игра принесли ему международное признание. Делон также известен своей деятельностью в бизнесе и продюсерской работе.