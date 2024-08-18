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Во время матча с «Югрой» нападающий ХК «Сибирь» Овчинников получил травму

Когда хоккеист сможет вернуться на лед, станет известно после полного обследования.

Источник: Соцсети

Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников 17 августа получил травму во время товарищеского матча с «Югрой» (3:0). Об этом сообщила пресс-служба клуба. Сроки восстановления хоккеиста будут известны после полного медицинского обследования.

Добавим, что Дмитрий Овчинников несмотря на травму после матча встретился с болельщиками и принял участие в запланированной фотосессии. На кадрах, опубликованных ХК «Сибирь», видно, что у спортсмена зафиксирована правая рука.

В прошлом сезоне Овчинников выступал за «Торонто Марлис» в АХЛ, где за 21 матч забил 7 шайб и отдал 3 голевые передачи. В середине марта «Торонто Мэйпл Лифс» обменял Овчинникова в «Миннесоту Уайлд». Овчинников дебютировал в КХЛ в сезоне 2019/2020, проведя два матча за «Сибирь». Всего в КХЛ на счету нападающего 106 матчей за новосибирский клуб, в которых он набрал 17 очков (6 шайб + 11 передач).

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