Во время матча с «Югрой» нападающий ХК «Сибирь» Овчинников получил травму

В прошлом сезоне Овчинников выступал за «Торонто Марлис» в АХЛ, где за 21 матч забил 7 шайб и отдал 3 голевые передачи. В середине марта «Торонто Мэйпл Лифс» обменял Овчинникова в «Миннесоту Уайлд». Овчинников дебютировал в КХЛ в сезоне 2019/2020, проведя два матча за «Сибирь». Всего в КХЛ на счету нападающего 106 матчей за новосибирский клуб, в которых он набрал 17 очков (6 шайб + 11 передач).