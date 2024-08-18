В Башкирии построят два моста через реки Талышты и Шерда

Во время рабочей поездки по Баймакскому района премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров оценил состояние гидротехнических сооружений в условиях мощной ливневой нагрузки. В районе выпало уже 400 процентов от месячной нормы осадков.
Сильные ливни разрушили мост через реку Талышты в селе Темясово. Рабочие уложили на месте пять труб, некоторые из которых диметров 1000 мм. Также есть риск размытия плотины на реке Шерда в Темясово. Объем пруда составляет 700 тысяч кубометров, он предназначен для пожаротушения, водопоя скота и рекреации. На месте провели восстановительные работы, отсыпку и укрепление, а в скором времени уложат трубу диаметром 1000 мм.
Население Темясово превышает 3,6 тыс человек, среди которых 436 школьников. Премьер-министр особо подчеркнул, что жители не должны остаться без транспортного сообщения.