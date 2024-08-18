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В Перми начали строить поликлинику в микрорайоне Молодежный

Для нее уже расчищают площадку.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Поликлиник в Перми станет больше. Сейчас уже строятся поликлиника на 200 посещений в день в микрорайоне Гайва и детская поликлиника в Мотовилихинском районе.

Стало известно, что новая поликлиника, также на 200 посещений в смену, появится и в микрорайоне Молодежный.

— Подрядчик ООО «Фортэкс» уже проводит подготовительные работы на площадке, получено разрешение на ее возведение, — сообщили в Управлении капитального строительства Пермского края. — Поликлиника строится в рамках краевой Адресной инвестпрограммы и национального проекта «Здравоохранение», ее должны сдать до конца следующего года.

При поликлинике будут работать женская консультация и дневной стационар на пять коек.

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