В Перми начали строить поликлинику в микрорайоне Молодежный

Поликлиник в Перми станет больше. Сейчас уже строятся поликлиника на 200 посещений в день в микрорайоне Гайва и детская поликлиника в Мотовилихинском районе.
Стало известно, что новая поликлиника, также на 200 посещений в смену, появится и в микрорайоне Молодежный.
— Подрядчик ООО «Фортэкс» уже проводит подготовительные работы на площадке, получено разрешение на ее возведение, — сообщили в Управлении капитального строительства Пермского края. — Поликлиника строится в рамках краевой Адресной инвестпрограммы и национального проекта «Здравоохранение», ее должны сдать до конца следующего года.
При поликлинике будут работать женская консультация и дневной стационар на пять коек.