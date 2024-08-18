Олбани
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на новой рабочей неделе похолодает

Прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю составили городские синоптики Apple Weather.

Сейчас в Олбани: +24° 3 м/с 69% 750 мм рт. ст. +19°
Источник: Reuters

В понедельник, 19 августа, ожидается до +22 градуса днем, будет облачно, без осадков. Порывы ветра составят до 4 метров в секунду. Ночью прогнозируется +13 градусов.

Во вторник температура воздуха поднимется до +23 градусов днем, а также упадет до 13 градусов ночью. Будет солнечно, без дождей. Слабый ветер.

В среду температура воздуха днем повысится до +26 градусов, а ночью она опустится до +13 градусов. Будет солнечно, без осадков.

В четверг похолодает до +21 градуса днем, а также ожидается +14 градусов ночью. Будет облачно и дождливо.

В пятницу столбик термометра поднимется до +24 градусов днем. Обещают переменную облачность, без осадков.