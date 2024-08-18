В Красноярске на новой рабочей неделе похолодает

В понедельник, 19 августа, ожидается до +22 градуса днем, будет облачно, без осадков. Порывы ветра составят до 4 метров в секунду. Ночью прогнозируется +13 градусов.
Во вторник температура воздуха поднимется до +23 градусов днем, а также упадет до 13 градусов ночью. Будет солнечно, без дождей. Слабый ветер.
В среду температура воздуха днем повысится до +26 градусов, а ночью она опустится до +13 градусов. Будет солнечно, без осадков.
В четверг похолодает до +21 градуса днем, а также ожидается +14 градусов ночью. Будет облачно и дождливо.
В пятницу столбик термометра поднимется до +24 градусов днем. Обещают переменную облачность, без осадков.