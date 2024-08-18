В Ростове во время рабочей недели с 19 по 23 августа обещают грозу и жару в 35 градусов

В Ростове с 19 по 23 августа будет жаркая погода, а в конце недели синоптики обещают небольшой дождь.
В понедельник, 19 августа, утром столбик термометра покажет +20, днем — от 32 до 34 градусов тепла, вечером обещают +33. День будет ясным и без дождя.
Утром во вторник, 20 августа, в Ростове — +30, днем — +35, вечером — +33. Ясно и без осадков.
В среду, 21 августа, утром столбик термометра покажет +28, днем — + 35, вечером — +26, малооблачно и без осадков.
В четверг, 22 августа, утром — +24, днем — +34, вечером — +32. По данным синоптиков, с раннего утра будет идти дождь, днем обещают небольшую грозу.
В пятницу, 23 августа, малооблачно. Утром — +27, днем — +34, вечером — +32. Без осадков.