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В Ростове во время рабочей недели с 19 по 23 августа обещают грозу и жару в 35 градусов

В Ростове следующая рабочая неделя будет жаркой.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове с 19 по 23 августа будет жаркая погода, а в конце недели синоптики обещают небольшой дождь.

В понедельник, 19 августа, утром столбик термометра покажет +20, днем — от 32 до 34 градусов тепла, вечером обещают +33. День будет ясным и без дождя.

Утром во вторник, 20 августа, в Ростове — +30, днем — +35, вечером — +33. Ясно и без осадков.

В среду, 21 августа, утром столбик термометра покажет +28, днем — + 35, вечером — +26, малооблачно и без осадков.

В четверг, 22 августа, утром — +24, днем — +34, вечером — +32. По данным синоптиков, с раннего утра будет идти дождь, днем обещают небольшую грозу.

В пятницу, 23 августа, малооблачно. Утром — +27, днем — +34, вечером — +32. Без осадков.