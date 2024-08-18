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На фестивале в Черемхово установили рекорд по количеству блюд из черемухи

VI Черемуховый фестиваль прошел в Черемхово.

Источник: Комсомольская правда

В Черемхово прошел VI Черемуховый фестиваль. На мероприятии установили рекорд по количеству блюд из черемухи по оригинальным рецептам, представленных единовременно. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города Вадим Семенов.

— В этом году мы удивили всех 120 блюдами из черемухи, среди которых конфитюры, варенье, джем, пироги, пирожные, торты, пряники, блины, мороженое, черемуховые напитки и даже соления с добавлением этой ягоды, — сообщил глава города.

Гости фестиваля смогли посетить ярмарку-продажу, интерактивные площадки, народные игры, концерт и кулинарное шоу от участника известных телепроектов, шеф-повара Едгора Якубова. Также Вадим Семенов рассказал, что в сентябре планируется выпустить книгу с рецептами блюд, которые были приготовлены специально для фестиваля.

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