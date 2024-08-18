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Ушел из жизни французский актер Ален Делон

В 2019 году актер перенес инсульт, после чего был госпитализирован.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Знаменитый французский актер Ален Делон умер на 89-м году жизни, сообщили французские СМИ.

Другие подробности смерти актера не приводят.

Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах итальянского режиссера Лукино Висконти «Рокко и его братья» (1960) и «Леопард» (1963).

Также культовой стала его роль Тома Рипли в экранизации романа Патрисии Хайсмит «На ярком солнце» (1960).

Далее Делон продолжил свою карьеру ролями в фильмах «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973). Кроме того, он сыграл в картине «Тегеран-43» (1980) производства СССР, Франции и Швейцарии.

Ален Делон получил премию «Сезар» за фильм «Наша история» и почетную премию Международного Берлинского кинофестиваля.

На Каннском фестивале 2019 года Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.