Ушел из жизни французский актер Ален Делон

Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах итальянского режиссера Лукино Висконти «Рокко и его братья» (1960) и «Леопард» (1963).



Также культовой стала его роль Тома Рипли в экранизации романа Патрисии Хайсмит «На ярком солнце» (1960).



Далее Делон продолжил свою карьеру ролями в фильмах «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973). Кроме того, он сыграл в картине «Тегеран-43» (1980) производства СССР, Франции и Швейцарии.



Ален Делон получил премию «Сезар» за фильм «Наша история» и почетную премию Международного Берлинского кинофестиваля.



На Каннском фестивале 2019 года Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.