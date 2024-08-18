Для строительства самой длинной набережной Евразии в Омске готовят проект

Как сообщают «Коммерческие вести», омские чиновники продолжают работать над проектом создания самой длинной набережной в Евразии вдоль Иртыша. Часть концепции они предложат в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», а прибрежную зону — в рамках «Комфортной городской среды».
«Проведены геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические изыскания, готовится проектно-сметная документация для реализации проекта. Благоустройство большинства участков набережной будет произведено за счёт средств бизнесменов, чьи объекты и земли затрагивает этот проект», — цитируют журналисты слова директора «Центра компетенций по вопросам городской среды» Алексея Сокина.
Напомним, самую длинную набережную в Евразии планировал создать ещё экс-губернатор Александр Бурков. Прошлой весной тогда врио губернатора Виталий Хоценко заявил, что 15-километровую набережную можно благоустроить за пять лет. На этой территории появятся кафе, карусели, скверы и лавочки.