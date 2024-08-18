Для строительства самой длинной набережной Евразии в Омске готовят проект

Напомним, самую длинную набережную в Евразии планировал создать ещё экс-губернатор Александр Бурков. Прошлой весной тогда врио губернатора Виталий Хоценко заявил, что 15-километровую набережную можно благоустроить за пять лет. На этой территории появятся кафе, карусели, скверы и лавочки.