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Собянин: автомобильный мост через реку Битцу готов на 90%

Первый этап строительства планируется завершить к концу года.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Автомобильный мост через реку Битцу готов на 90%. Его длина составляет 109 метров, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, на мосту есть четыре полосы движения в каждом направлении. В настоящее время специалисты устанавливают парапет.

«Осталось сделать освещение, видеонаблюдение и автоматическую противогололедную систему», — отметил мэр столицы.

Мост станет ключевым элементом строящегося участка Московского скоростного диаметра. Он будет соединен с Симферопольским шоссе и трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Новый участок завершит формирование МСД за пределами МКАД на юге Москвы. Первый этап строительства планируется завершить к концу года.

9 августа Собянин открыл новый участок автомагистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига. Это основная магистраль ТиНАО, дублер МКАД, который соединяет пять городских магистралей. В 2026 году эту магистраль соединят с Московским скоростным диаметром. Собянин отметил, что с запуском новой магистрали открылось бессветофорное движение через весь город — от ТиНАО до Ленинградского шоссе.

Собянин Сергей