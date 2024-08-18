Собянин: автомобильный мост через реку Битцу готов на 90%

9 августа Собянин открыл новый участок автомагистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига. Это основная магистраль ТиНАО, дублер МКАД, который соединяет пять городских магистралей. В 2026 году эту магистраль соединят с Московским скоростным диаметром. Собянин отметил, что с запуском новой магистрали открылось бессветофорное движение через весь город — от ТиНАО до Ленинградского шоссе.