Что делать, если укусила гадюка. Врач рассказал порядок действий

«Сейчас в нашей больнице находится пациент, который обратился на третьи сутки после укуса змеи. Укус пришелся в кисть. Ставился вопрос об ампутации конечности. Если бы пациент поступил в стационар раньше, осложнений удалось бы избежать», — заметил анестезиолог-реаниматолог.

Однако этот случай, по его словам, скорее исключение. В Беларуси встречаются три змеи — медянка, уж и гадюка. Гадюка обыкновенная считается ядовитой. Но смертельные случаи развиваются только в результате анафилактического шока. Сам по себе яд, если нет аллергии, нет анафилаксии, не приведет к смертельному исходу.