Что делать, если укусила гадюка. Врач рассказал порядок действий

Отсасывать ли яд?
Мнения врачей на этот счет разделились. Одни рекомендуют это делать. Сформировать складку кожи в месте укуса, надавливать и одновременно отсасывать яд. Сплюнуть слюну и обильно прополоскать рот. Действия будут эффективны, если выполнить их в течение первых 15−20 минут. Отсосать удастся от 20% до 40% яда, не более.
Другие врачи склоняются к тому, что делать этого не следует. При попадании яда в рот, где могут быть ссадины на деснах, слизистой, не исключено развитие аллергической реакции. Вместо одного пациента спасать придется двоих. Поэтому сказать однозначно, как следует поступать, сложно.
«На мой взгляд, если оценивать пользу и вред, а также учитывать, что отсосать можно не более 20−40% яда, делать этого не стоит. Нужно просто наложить асептическую повязку, не давящую, на место укуса, по возможности приложить холод и выполнить иммобилизацию (обездвиживание) конечности», — сказал Руслан Билалов.
Накладывать жгут, как советуют некоторые, разрезать или прижигать место укуса не стоит: это может привести к серьезным осложнениям.
Обездвижить конечность анестезиолог-реаниматолог порекомендовал с помощью косыночной повязки. По возможности нужно уложить пострадавшего, дать ему обильное питье и обязательно госпитализировать в стационар.
Сколько времени есть у пациента
Жестких временных рамок, когда нужно явиться в стационар, нет. Но желательно обратиться в тот же день, когда произошел укус. Это позволит вовремя начать профилактическое лечение и не допустить осложнений.
«Сейчас в нашей больнице находится пациент, который обратился на третьи сутки после укуса змеи. Укус пришелся в кисть. Ставился вопрос об ампутации конечности. Если бы пациент поступил в стационар раньше, осложнений удалось бы избежать», — заметил анестезиолог-реаниматолог.
Однако этот случай, по его словам, скорее исключение. В Беларуси встречаются три змеи — медянка, уж и гадюка. Гадюка обыкновенная считается ядовитой. Но смертельные случаи развиваются только в результате анафилактического шока. Сам по себе яд, если нет аллергии, нет анафилаксии, не приведет к смертельному исходу.
У детей риски выше
Если змея кусает взрослого человека, симптомы типичны: развивается отек конечности, начиная с кисти, затем он переходит на предплечье и плечо. Симптоматика ограничивается зачастую одной конечностью.
У детей клинические проявления более яркие, укус чреват осложнениями. Все это связано именно с детским возрастом, анатомо-физиологическими особенностями. Отек может переходить на туловище. Если такое случается, конечно, нужно немедленно обращаться в стационар.
Много ли пациентов с укусом змеи
К счастью, это не большая проблема. В среднем с июня по сентябрь в БСМП попадают примерно 3−5 человек. В основном это легкие случаи. Тяжелый пациент, который лежит в стационаре сейчас, — скорее исключение.
Лечение без антидота
Пару слов о противозмеиной сыворотке. По словам Руслана Билалова, перед ее использованием медики взвешивают пользу и риски. Бывают случаи, когда сама противозмеиная сыворотка вызывает аллергическую реакцию, анафилактический шок. Поэтому использование антидота при нетяжелом отравлении организма после укуса змеи нецелесообразно.
«Противозмеиная сыворотка используется только в том случае, когда пациент действительно тяжелый. То есть у него не только местные проявления укуса — отечность, покраснение конечности, но также общая интоксикация. У пациента снижается давление, появляются одышка, тошнота, рвота. В этих случаях введение сыворотки принесет пользу. Если таких проявлений у пациента нет, лучше эту сыворотку не использовать», — отметил анестезиолог-реаниматолог.
Если поступает пациент с укусом змеи, в стационаре проводят стандартное профилактическое лечение. Назначаются антибиотики для профилактики гнойных осложнений, антикоагулянты, разжижающие кровь, которые применяются для профилактики тромбогеморрагических осложнений и др. В течение 5−7 дней пациент поправляется.
К слову
Некоторые пациенты в момент укуса змею не видели, но заподозрили это по наличию симптомов. «Через некоторое время вы увидите две колотые ранки от зубов змеи, место будет болеть, могут развиться отек и покраснение. При поступлении в стационар у пациента берут необходимые анализы и госпитализируют для наблюдения», — пояснил Руслан Билалов.