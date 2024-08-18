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В Омской области вырос объём производства пищевой продукции

За первые шесть месяцев нынешнего года предприятия региона произвели пищевой продукции на 71,5 миллиарда рублей.

Источник: РИА "Новости"

За первые шесть месяцев нынешнего года предприятия региона произвели пищевой продукции на 71,5 миллиарда рублей. Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Омской области, это на 10% больше, чем в прошлом году.

Глава региона отметил, что значительный рост зафиксирован в производстве муки, молока, растительного масла, круп и кондитерских изделий.

«Продолжим работу в этом направлении, чтобы обеспечить жителей качественными продуктами и экспортировать наши омские товары в другие регионы и страны ближнего зарубежья», — написал Виталий Хоценко.

В пресс-службе правительства Омской области также сообщили, что объём производства пищевых продуктов вырос на 57,6 миллиарда рублей, что составило 109,8% к аналогичному периоду прошлого года. Напитков — на 13,9 миллиарда рублей (113,6%).

Ранее мы писали о том, что по данным Омскстата в среднем омичи тратят на еду около 35% своего бюджета. А также о том, что в этом году больше всего денег в ресторанах и барах жители Омской области потратили в июле.