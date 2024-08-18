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«Мужики аж рты раскрыли»: эффектная «красотка» в центре столицы ДФО вызвала ажиотаж

«Уникальное зрелище», — комментируют приморцы.

На Спортивной набережной была обнаружена удивительная бабочка — Птицекрылка. Этот вид обитает в южных регионах Азии и является одним из самых крупных среди дневных бабочек. Благодаря своему размеру и плавному полету Птицекрылку часто сравнивают с птицами. В Азии этих бабочек считают символом денежного благополучия. Фото опубликовали в tg-канале shkota_news (18+).

Увидеть такую «красотку» в естественной среде довольно сложно, так как она предпочитает скрываться в тропических зарослях. Продолжительность жизни этих насекомых составляет всего 10−12 дней, что делает встречу с ними еще более редкой и удивительной.

Вопрос, как Птицекрылка оказалась на Спортивной набережной, остается загадкой. Возможно, бабочка случайно попала в Приморский край вместе с транспортом или была выпущена из частной коллекции.

флора и фауна