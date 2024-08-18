Белгидромет: уровни воды превышают отметки выхода на пойму на притоках Немана и Березины

«На Западной Двине у Витебска и Полоцка, Днепре на участке Орша — Могилев, Березине у Светлогорска, отдельных их притоках и некоторых притоках Западного Буга наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1−11 см. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Немане, Вилии, Соже и Припяти происходит спад уровней воды с интенсивностью 1−9 см за сутки. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Славгорода, Кричева и Гомеля», — рассказали в Белгидромете.