Меры безопасности усилили на водоемах в ВКО

Среди нарушений — отсутствие жилетов при нахождении на сапбордах, катамаранах и других плавсредствах, заплывы граждан за ограничительные буйки.
Около 2300 патрулирований и рейдов проведено сотрудниками ДЧС ВКО с начала летнего периода. Главная задача — профилактика несчастных случаев на воде, в ходе патрулирований спасатели пришли на помощь 18 отдыхающим и спасли их жизни.
Благодаря своевременной профилактике совместно с сотрудниками полиции 1583 нарушителя привлечено к административной ответственности. Из них за нарушение правил общего водопользования предупреждено 46 физических лиц (статья 364 КоАПРК), 24 привлечено по статье 412 КоАПРК, допустившие нарушение правил безопасности на водоемах. За распитие алкогольных напитков — 1480 человек (Статья 440 КоАП РК) и 33 физических лиц за нарушение правил эксплуатации судов, в том числе маломерных (статья 582 КоАП РК).
Между тем, на водоемах области с начала купального сезона утонуло 4 человека. Несчастные случаи произошли на необорудованных местах купания.
ДЧС ВКО еще раз обращается к отдыхающим о необходимости строго выполнять следующие правила:
- Выбирать для купания только оборудованные пляжи
- Не распивать у водоемов спиртные напитки
- Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение правил катания на лодках, катерах, катамаранах, скутерах.
- Перед выходом в плавание обязательно надеть спасательные жилеты
- Запрещается нырять с лодок, катамаранов, катеров
- Нельзя кататься на плавсредствах детям до 16 лет без сопровождения взрослых
- Запрещается перегружать плавсредство сверх установленной нормы,
- Ни в коем случае не садиться на борт лодки, катера, не пересаживаться с одного места на другое, а также не переходить с одной лодки на другую.