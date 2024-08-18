Меры безопасности усилили на водоемах в ВКО

Благодаря своевременной профилактике совместно с сотрудниками полиции 1583 нарушителя привлечено к административной ответственности. Из них за нарушение правил общего водопользования предупреждено 46 физических лиц (статья 364 КоАПРК), 24 привлечено по статье 412 КоАПРК, допустившие нарушение правил безопасности на водоемах. За распитие алкогольных напитков — 1480 человек (Статья 440 КоАП РК) и 33 физических лиц за нарушение правил эксплуатации судов, в том числе маломерных (статья 582 КоАП РК).